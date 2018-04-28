17:34 | Футбол — "Пас из-за границы"

Гол и передача Аршавина принесли "Кайрату" волевую победу над "Иртышом"

Андрей АРШАВИН. Фото ФК "Кайрат". Фото fckairat.com
Андрей АРШАВИН. Фото ФК "Кайрат". Фото fckairat.com
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"Кайрат" победил "Иртыш" со счетом 2:1 в матче седьмого тура чемпионата Казахстана. Сначала российский форвард гостей Андрей Аршавин сравнял счет во встрече, отличившись в добавленное к первому тайму время. Затем на 63-й минуте он ассистировал бывшему форварду "Амкара" Чуме Анене, который забил победый гол в игре.

Отметим, что на счету 36-летнего Аршавина в нынешнем чемпионате уже 9 (4+5) очков по системе "гол+пас". 

"Кайрат" занимает второе место в турнирной таблице с 17 очками. Лидирует "Астана" с 19 баллами. 
 

Аршавин проводит отличный сезон. Черчесову стоит задуматься

 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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delacrua

усатого в казахстан, Аршавина в рфпл.

18:34

Valdemarson

А на Евроспорте 19 очков после 7 туров.

18:29

Mark deFossen77

Но усатый его все-равно не включит в расширенный список.

18:22

vit316

Андрюху на ЧМ!!!

18:17

wam

Кайрат имеет 17 очков и занимает первое место. У Астаны 16 очков и игра в запасе.

18:12

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