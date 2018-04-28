Гол и передача Аршавина принесли "Кайрату" волевую победу над "Иртышом"

"Кайрат" победил "Иртыш" со счетом 2:1 в матче седьмого тура чемпионата Казахстана. Сначала российский форвард гостей Андрей Аршавин сравнял счет во встрече, отличившись в добавленное к первому тайму время. Затем на 63-й минуте он ассистировал бывшему форварду "Амкара" Чуме Анене, который забил победый гол в игре.



Отметим, что на счету 36-летнего Аршавина в нынешнем чемпионате уже 9 (4+5) очков по системе "гол+пас".



"Кайрат" занимает второе место в турнирной таблице с 17 очками. Лидирует "Астана" с 19 баллами.



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