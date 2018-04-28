Гол и передача Аршавина принесли "Кайрату" волевую победу над "Иртышом"

"Кайрат" победил "Иртыш" со счетом 2:1 в матче седьмого тура чемпионата Казахстана. Сначала российский форвард гостей Андрей Аршавин сравнял счет во встрече, отличившись в добавленное к первому тайму время. Затем на 63-й минуте он ассистировал бывшему форварду "Амкара" Чуме Анене, который забил победый гол в игре.
Отметим, что на счету 36-летнего Аршавина в нынешнем чемпионате уже 9 (4+5) очков по системе "гол+пас".
"Кайрат" занимает второе место в турнирной таблице с 17 очками. Лидирует "Астана" с 19 баллами.
Аршавин проводит отличный сезон. Черчесову стоит задуматься
delacrua
усатого в казахстан, Аршавина в рфпл.
18:34
Valdemarson
А на Евроспорте 19 очков после 7 туров.
18:29
Mark deFossen77
Но усатый его все-равно не включит в расширенный список.
18:22
vit316
Андрюху на ЧМ!!!
18:17
wam
Кайрат имеет 17 очков и занимает первое место. У Астаны 16 очков и игра в запасе.
18:12