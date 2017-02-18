17:56 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Гол Это'О принес победу "Антальяспору"

0
0
0
0
1

"Антальяспор" на своем поле обыграл "Карабюкспор" в матче 21-го тура чемпионата Турции. Автором единственного гола во встрече стал экс-нападающий "Барселоны", "Интера" и "Анжи" Самюэль Это'О.

Для 35-летнего камерунца этот гол стал девятым в сезоне. Также на его счету в 19 сыгранных матчах 2 голевые передачи.

Чемпионат Турции

21-й тур

"Антальяспор" - "Карабюкспор" - 1:0 (0:0)

Гол: Это'О, 82.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/turkey/super/2016-2017/

0
0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

kexi76

Ресурс с прогнозами на теннис. Информация с фиксированным исходом с первых уст. Пробные матчи. Скидки до 90% с бонус кодом " First". Сайт - wintennis.in

19:02

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ