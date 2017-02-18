Гол Это'О принес победу "Антальяспору"

"Антальяспор" на своем поле обыграл "Карабюкспор" в матче 21-го тура чемпионата Турции. Автором единственного гола во встрече стал экс-нападающий "Барселоны", "Интера" и "Анжи" Самюэль Это'О.
Для 35-летнего камерунца этот гол стал девятым в сезоне. Также на его счету в 19 сыгранных матчах 2 голевые передачи.
Чемпионат Турции
21-й тур
"Антальяспор" - "Карабюкспор" - 1:0 (0:0)
Гол: Это'О, 82.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/turkey/super/2016-2017/
kexi76
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