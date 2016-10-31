Гол экс-игрока "Рубина" Вальдеса помог "Сиэтлу" разгромил "Даллас"

"Сиэтл" разгромил "Даллас" в первом матче 1/4 финала плей-офф MLS со счетом 3:0. Примечательно, что все три гола хозяева забили в течение восьми минут. Счет открыл экс-нападающий "Рубина" Нельсон Вальдес, после этого два мяча провел игрок сборной Уругвая Николас Лодейро.

MLS

Плей-офф

Четвертьфинал

Первый матч

"Сиэтл" – "Даллас" – 3:0 (0:0)

Голы: Вальдес, 50 (1:0). Лодейро, 55 (2:0). Лодейро, 58 (3:0).