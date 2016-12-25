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Главный тренер "Шанхай Шэньхуа" удивлен переходом Тевеса

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Главный тренер "Шанхай Шэньхуа" Густаво Пойет ждет, что в ближайшее время нападающий "Бока Хуниорс" Карлос Тевес присоединится к команде. Ранее сообщалось, что в новом клубе 32-летний аргентинец будет получать 615 тысяч фунтов в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом мира.

- Тевес станет ключевым игроком "Шанхай Шэньхуа", - приводит Fox Sports Asia слова Пойета. - Он из тех футболистов, которые могут действовать разнообразно. Его подписание стало сюрпризом для меня. Я даже не догадывался о том, что Тевес может приехать к нам.

Сначала переговоры шли очень медленно. Но сейчас руководство сообщило мне о том, что вскоре он присоединится к команде. При этом он все еще не с нами. Мне обещали дать его телефон, но пока этого не случилось. Я переживаю, потому что если трансфер не состоится, заменять придется не простого игрока, а Карлоса Тевеса.

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