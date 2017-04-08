Главный тренер сборной Туниса Касперчак отправлен в отставку

Руководство Тунисской федерации футбола отправило в отставку главного тренера национальной сборной Хенрика Касперчака. К этому привели ее вылет уже в четвертьфинале Кубка Африки-2017 вследствие поражения от Буркина-Фасо (0:2), неудачи в двух последующих контрольных матчах с Камеруном и Марокко (по 0:1), а также разногласия с федерацией по поводу вывода из состава за недисциплинированность полузащитников Хазри ("Сандерленд") и Сасси ("Эсперанс" Тунис).

Между тем "Орлы Карфагена" имеют хорошие перспективы на завоевание путевки на ЧМ-2018. В двух матчах группового турнира они одержали две победы, как и команда ДР Конго.

Теперь поляку с французским паспортом должны будут выплатить компенсацию, а имя его преемника федерация собирается объявить "самое позднее в конце апреля". (Александр ПРОСВЕТОВ)