 Главный тренер "Рейнджерс" хочет подписать Бруну Алвеша, Роналду и Месси. ФУТБОЛ - "Пас из-за границы". СПОРТ-ЭКСПРЕСС
18:11 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Главный тренер "Рейнджерс" хочет подписать Бруну Алвеша, Роналду и Месси

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Главный тренер "Рейнджерс" Педру Кайшинья выразил надежду, что ему удастся подписать защитника "Кальяри" Бруну Алвеша. Экс-защитник "Зенита" в текущем сезоне провел 33 матча в чемпионате Италии, его контракт истекает летом 2018 года.

- Бруну Алвеш – классный игрок. Я хотел бы подписать его, Роналду и Месси, - цитирует The Scottish Sun Кайшинью. По всей видимости, о лидерах атак "Реала" и "Барселоны" португальский специалист пошутил.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Slim Taller

Бруну Алвеш в качестве охранника?!

19:01

цска 19781978

Ну когда им будет по 80 лет,то подпишешь.Или в футбольный менеджер сыграй.

18:17