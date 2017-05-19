Главный тренер "Рейнджерс" хочет подписать Бруну Алвеша, Роналду и Месси

Главный тренер "Рейнджерс" Педру Кайшинья выразил надежду, что ему удастся подписать защитника "Кальяри" Бруну Алвеша. Экс-защитник "Зенита" в текущем сезоне провел 33 матча в чемпионате Италии, его контракт истекает летом 2018 года.

- Бруну Алвеш – классный игрок. Я хотел бы подписать его, Роналду и Месси, - цитирует The Scottish Sun Кайшинью. По всей видимости, о лидерах атак "Реала" и "Барселоны" португальский специалист пошутил.