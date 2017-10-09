Главный тренер "Маккаби": "Чтобы купить Месси, нам нужно ограбить банк"

Главный тренер "Маккаби" из Тель-Авива Йорди Кройф пошутил, что клубу придется ограбить банк, чтобы приобрести нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. Он также добавил, что было бы странно видеть аргентинца в форме другого клуба.

Напомним, ранее появилась информация, что руководство "Манчестер Сити" подготовило документы для официального предложения по трансферу Месси. "Горожане" готовы заплатить за 30-летнего аргентинца 400 миллионов евро.

– Было бы очень странно видеть Месси в футболке любого другого клуба, кроме "Барселоны", – цитирует Marca Кройфа. – Чтобы приобрести его, нам нужно будет ограбить банк.