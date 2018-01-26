Главный тренер клуба Габулова недоволен игрой в обороне

Главный тренер "Брюгге" Иван Леко после победы над "Остенде" (3:2) в матче чемпионата Бельгии остался недоволен игрой подопечных в обороне.

В составе "Брюгге" второй матч подряд провел российский голкипер Владимир Габулов, снова, как и в дебютной встрече с "Антверпеном" (2:2), пропустивший два гола.

- Команда прогрессирует, но если мы хотим и дальше расти, то не должны пропускать слишком много голов, - цитирует официальный сайт клуба Леко. - Нужно поработать над этим. Я не видел чемпиона с таким большим количеством противоречивых игр. Нужно быть лучшим не только во владении мячом, но и меньше его терять.

Может, мы слишком много уделяем внимания атакам, забыв об обороне. Владение мячом начинается с вратаря и защитников. Но и игра в обороне начинается с форвардов. Мы не хотим играть в "тики-таку", но должны демонстрировать командный футбол, с большим количеством движений и возможностей.