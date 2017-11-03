Главный тренер "Карабаха" Гурбанов возглавил сборную Азербайджана

Наставник "Карабаха" Гурбан Гурбанов назначен на должность главного тренера сборной Азербайджана. Соответствующее решение было принято по итогам заседания исполнительного комитета Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

– Тренером сборной Азербайджана по футболу назначен Гурбан Гурбанов. К исполнению обязанностей он приступит после завершения контракта с бывшим наставником сборной Робертом Просинечки, - цитирует "Р-Спорт" пресс-службу АФФА.

Напомним, что Просинечки работал со сборной Азербайджана с 2014 года, а соглашение было рассчитано до конца отборочного турнира к чемпионату мира-2018. Азербайджанская сборная не смогла попасть на международный турнир в Россию, заняв пятую строчку турнирной таблицы группы C с 10 очками.