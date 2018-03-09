Глава профсоюза тренеров Голландии: "Слуцкий может обогатить нашу лигу"

Глава профсоюза тренеров Голландии Джерард Марсман с интересом относится к слухам о том, что Леонид Слуцкий может возглавить "Витесс". Ранее голландские СМИ сообщили, что контракт уже согласован.
– Не хочется, чтобы допускались ошибки, когда приглашается иностранный тренер с новыми идеями, – цитирует VI Марсмана. – Это важно для развития голландского футбола. Дело не в том, что мы в профсоюзе думаем, будто голландский футбол только для голландских тренеров. Мы не отвергаем влияние извне. В Голландии трудилось много иностранцев. Я люблю удивляться. Хорошо обученные тренеры, приезжая в нашу страну, могут давать нечто новое. У Слуцкого приличное резюме. Мне на самом деле он интересен. Его появления я расцениваю как обогащение лиги, а не угрозу.
rotor23
Лучший тренер России поднимет Витесс на новый уровень.
15:40
kwazar312
...да,это крупный специалист по "договорнякам"...
14:51
Slim Taller
Абрамович может обогатить.А вот Слуцкий только и умеет,что резюме писать.Пусть тренируется на кошках.
14:50