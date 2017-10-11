Глава Пакистанской федерации футбола: "Отстранение ставит под угрозу будущее игроков"

Президент Пакистанской федерации футбола Файсал Салех Хаят выразил обеспокоенность по поводу отстранения организации от международных турниров. Данное решение ФИФА приняла из-за вмешательства государства в футбольные дела. Ранее суд Пакистана назначил временного админинстратора, контролирующего офисы и счета федерации. Данное решение было принято в 2015 году, когда противники Хаята на выборах не признали его легитимным президентом.

- Отстранение PFF ставит под угрозу будущее игроков, - цитирует Geo TV Хаята. - Теперь наши игроки не смогут играть в международных турнирах. Наш футбол сильно пострадает.

Решение ФИФА - это четкий сигнал Пакистану о необходимости прекращения вмешательства.