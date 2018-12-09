Глава Федерации футбола Афганистана отстранен за сексуальные домогательства

Главу Федерации футбола Афганистана Керамуддина Карима и пятерых сотрудников организации отстранили от работы. Как сообщает Guardian, это произошло из-за обвинений в домогательствах к игрокам женской национальной команды.

Инциденты, о которых стало известно в ноябре, произошли в штаб-квартире федерации и во время тренировочных сборов команды в Иордании. ФИФА начала расследование.

По словам экс-главы департамента женского футбола Федерации футбола Афганистана Халиды Попал, девушки неоднократно сообщали о случаях сексуального насилия и угрозах в их адрес.