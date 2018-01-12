Гиггз прошел собеседование на пост главного тренера сборной Уэльса

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз прошел собеседование на должность главного тренера сборной Уэльса, утверждает Daily Mail.

Предполагается, что зарплата специалиста составит 300 тысяч фунтов стерлингов в год. Это на 200 тысяч меньше, чем у предыдущего наставника валлийцев Криса Коулмана.

Также отмечается, что еще одной кандидатурой на пост главного тренера сборной Уэльса является Крейг Беллами.

Напомним, что Коулмэн ушел в отставку в ноябре 2017 года. Валлийцы под его руководством не смогли выйти в финальную часть чемпионата мира-2018 в России.