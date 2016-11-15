Геннадий Тумилович: "Глеб и в 50 лет будет выделяться в сборной Белоруссии"

Бывший вратарь сборной Белоруссии и ряда российских клубов Геннадий Тумилович выразил мнение, что 35-летний хавбек БАТЭ Александр Глеб по-прежнему выделяется на общем фоне в национальной команде, несмотря на возраст. Ранее футболист защищал цвета "Штутгарта", "Арсенала" "Барселоны", "Крыльев Советов" и ряда других клубов.

- В Белоруссии Глеб и в 50 лет будет выделяться, и ничего не изменится, - сказал Тумилович. - Другой вопрос – партнеры. Если бы по мышлению, по движению, по работе с мячом у нас был бы не один Глеб, а хотя бы два-три, было бы повеселее. Я не говорю, что в Белоруссии плохие футболисты – ни в коем случае. Но именно по быстроте принятия решений таких, как Глеб, в команде больше нет.