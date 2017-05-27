Гендир "Црвены Звезды" обвинил главу Футбольного союза Сербии в кознях против клуба

Генеральный директор "Црвены Звезды" Звездан Терзич на специально созванной пресс-конференции после финала Кубка Сербии обвинил главу местного Футбольного союза Славишу Кокеза в проблемах клуба. Красно-белые упустили трофей, уступив в финале своему принципиальному сопернику – "Партизану" (0:1). При этом болельщики команды и некоторые журналисты утверждают, что в ворота "гробарей" должны были назначить два или три пенальти.

– Хочу поблагодарить всех главных действующих лиц дерби, думаю, уже давно игра не была настолько хорошей, – цитирует "Спортски журнал" Терзича. – Поздравляю игроков "Партизана" и их тренера Николича, которые знали, что "Звезда" лучше, и поэтому поставили в своей штрафной "автобус". Горжусь нашими футболистами и тренерским штабом… но мы не можем бороться со Славишей Кокезом.

Сегодня нам не дали два пенальти, и это при том, что Мажич – лучший судья страны. Кокез еще в 2014 году поспособствовал тому, чтобы "Звезду" лишили еврокубков, с целью убрать Джаича (бывший президент "Црвены Звезды". – Прим. "СЭ"). Теперь он хочет сместить и нынешнее руководство клуба.

Напомним, что победу в чемпионате в нынешнем сезоне также праздновал "Партизан", а "Црвена Звезда" финишировала второй.