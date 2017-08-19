Гарри О'Коннор: "Фогтс в сборной Шотландии позволял пить алкоголь перед играми"

Бывший нападающий "Локомотива" Гарри О’Коннор отметил, что методы работы экс-наставника сборной Шотландии Берти Фогтса были необычными. Этот специалист был уволен в 2004 году, под его руководством в сборной дебютировал тогда еще 19-летний О’Коннор.

– Вызов в сборную стал для меня потрясением, – цитирует The Scotsman О’Коннора. – Но я на самом деле хорошо играл в "Хайберниане". Берти был забавным персонажем. В ночь перед каждой игрой он позволял нам выпивать по три-четыре бутылки пива или два стакана виски, водки. Это такой немецкий менталитет. Якобы это дает хороший сон. Мы переглядывались в команде, не понимая, что происходит. После третьей бутылки пива странно осознавать, что завтра игра.

Но Берти что-то увидел во мне. Он умел находить и раскрывать молодых игроков. У него все получилось. Просто ему не дали времени, возможно, потому что он иностранец.