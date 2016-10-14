15:06 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Гари Линекер: "Инфантино, не нужно убивать чемпионат мира!"

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Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер считает, что увеличение числа участников чемпионатов мира навредит турниру. Президент ФИФА Джанни Инфантино хочет видеть на финальных стадиях 48 сборных.

– Нет! Президент ФИФА должен выполнять свою работу, – цитирует ВВС Линекера. – Он должен делать то, что пойдет на пользу футболу, а не то, что позволит ему переизбираться. Давайте, господин Инфантино! Ваш мандат обязывает вас заботиться об интересах футбола, а не о своей выгоде. Не уничтожайте чемпионат мира!

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