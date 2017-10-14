"Галатасарай" в матче чемпионата Турции впервые выпустил на поле 11 легионеров

"Галатасарай" в матче 8-го тура чемпионата Турции против "Коньяспора" не выпустил в стартовом составе ни одного турецкого игрока. Это произошло впервые в матче национального чемпионата. Напомним, что лимит на легионеров в Турции был упразднен в 2015 году. Остался лишь лимит для заявки на матч.

Клубы должны включать в заявку на сезон 28 футболистов, 14 из которых могут быть иностранцами. Из других 14 как минимум двое должны быть собственными воспитанниками. Заявка на матч состоит из 18 человек, из которых 11 могут быть легионерами и выйти на поле.

Стартовый состав "Галатасарая": Муслера, Мариано, Майкон, Денайер, Латовлевич, Фегули, Беланда, Ндиайе, Родригес, Фернанду, Гомиш.