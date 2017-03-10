Гаго продлил контракт с "Бока Хуниорс" на три года

Полузащитник "Бока Хуниорс" Фернандо Гаго продлил контракт с командой, информирует клубная пресс-служба. Новое соглашение сторон рассчитано до 2020 года. Предыдущий контракт 30-летнего хавбека действовал до 30 июня этого года.

Напомним, что бывший игрок "Реала", "Ромы" и "Валенсии" вернулся в Аргентину в 2013 году.