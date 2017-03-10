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Гаго продлил контракт с "Бока Хуниорс" на три года

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Полузащитник "Бока Хуниорс" Фернандо Гаго продлил контракт с командой, информирует клубная пресс-служба. Новое соглашение сторон рассчитано до 2020 года. Предыдущий контракт 30-летнего хавбека действовал до 30 июня этого года.

Напомним, что бывший игрок "Реала", "Ромы" и "Валенсии" вернулся в Аргентину в 2013 году.

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Материалы REN-TV

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