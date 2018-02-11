16:16 | Футбол — "Пас из-за границы"

Габулов второй раз подряд начнет матч в запасе "Брюгге"

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Российский голкипер "Брюгге" Владимир Габулов начнет матч 26-го тура чемпионата Бельгии против "Васланд-Беверен" на скамейке запасных. Во второй игре подряд место в воротах бельгийской команды занял Кеннет Фермер.

Напомним, 34-летний россиянин этой зимой перебрался в "Брюгге" из тульского "Арсенала". На его счету 5 матчей и 13 пропущенных мячей в составе бельгийской команды.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Serenky25

Реально Габулов не виноват в том бардаке в обороне устроенном в Брюгге. Просто слили "этого русского".

17:22

shpasic

да уже можно не писать о нём)

16:43

defender_8

Бельгийцы думали, что им везут второго Пфайфера, но, наверное, просчитались.

16:33

Kupservas

Разобрались кажется, кто есть кто...

16:20

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