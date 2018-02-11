Габулов второй раз подряд начнет матч в запасе "Брюгге"

Российский голкипер "Брюгге" Владимир Габулов начнет матч 26-го тура чемпионата Бельгии против "Васланд-Беверен" на скамейке запасных. Во второй игре подряд место в воротах бельгийской команды занял Кеннет Фермер.
Напомним, 34-летний россиянин этой зимой перебрался в "Брюгге" из тульского "Арсенала". На его счету 5 матчей и 13 пропущенных мячей в составе бельгийской команды.
Serenky25
Реально Габулов не виноват в том бардаке в обороне устроенном в Брюгге. Просто слили "этого русского".
17:22
shpasic
да уже можно не писать о нём)
16:43
defender_8
Бельгийцы думали, что им везут второго Пфайфера, но, наверное, просчитались.
16:33
Kupservas
Разобрались кажется, кто есть кто...
16:20