Габулов второй раз подряд начнет матч в запасе "Брюгге"

Российский голкипер "Брюгге" Владимир Габулов начнет матч 26-го тура чемпионата Бельгии против "Васланд-Беверен" на скамейке запасных. Во второй игре подряд место в воротах бельгийской команды занял Кеннет Фермер.

Напомним, 34-летний россиянин этой зимой перебрался в "Брюгге" из тульского "Арсенала". На его счету 5 матчей и 13 пропущенных мячей в составе бельгийской команды.