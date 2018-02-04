Габулов - в "старте" "Брюгге" на матч с "Шарлеруа"

Тренерский штаб "Брюгге" определился со стартовым составом на матч 25-го тура чемпионата Бельгии против "Шарлеруа". С первых минут на поле у хозяев выйдет российский голкипер Владимир Габулов.

Отметим, что вратарь, пополнивший состав "Брюгге" в зимнее трансферное окно, в пятый раз в новой команде попал в стартовый состав. В четырех предыдущих играх он пропустил 10 мячей.

Перед этой встречей "Брюгге" располагается на первом месте в турнирной таблице бельгийской лиги, набрав в 24 матчах 57 очков. "Шарлеруа" занимает вторую позицию - в его активе 46 баллов.