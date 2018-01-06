Габулов тренируется на сборах "Брюгге". Видео

"Брюгге" выпустил ролик, посвященный новичку команды вратарю Владимиру Габулову. Бельгийский клуб поприветствовал россиянина и показал первые дни его тренировок.

Сейчас "Брюгге" проводит зимний сбор в испанской Марбелье.

Напомним, что 34-летний Габулов перешел в "Брюгге" из тульского "Арсенала" 2 января.

Седина в Бельгию. Габулов в "Брюгге" - что это такое