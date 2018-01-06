Габулов тренируется на сборах "Брюгге". Видео

"Брюгге" выпустил ролик, посвященный новичку команды вратарю Владимиру Габулову. Бельгийский клуб поприветствовал россиянина и показал первые дни его тренировок.
Сейчас "Брюгге" проводит зимний сбор в испанской Марбелье.
Напомним, что 34-летний Габулов перешел в "Брюгге" из тульского "Арсенала" 2 января.
Седина в Бельгию. Габулов в "Брюгге" - что это такое
🙌🏼⚽ Zo gingen de eerste dagen van Vladimir Gaboelov bij Club... pic.twitter.com/sNkCQxRozU– Club Brugge KV (@ClubBrugge) 6 января 2018 г.
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Молодец!!!! Удачи.
19:30