Габулов расторг контракт с "Брюгге"

Российский вратарь Владимир Габулов объявил об уходе из "Брюгге". Голкипер перешел в брюссельский клуб в начале 2018 года. Во второй половине сезона-2017/18 он провел 9 матчей, пропустил 17 голов в чемпионате, а также пропустил 4 мяча в 1 игре Кубка Бельгии. В составе команды он стал чемпионом страны. В этом сезоне он ни разу не попал в заявку на игру.

"Вчера я официально расторг контракт с "Брюгге". Хочу сказать спасибо футболистам, клубу, болельщикам. Это был для меня неоценимый опыт. Чемпионство с хорошей командой, красивый город, сумасшедшая атмосфера на стадионе – о времени в "Брюгге" у меня останутся только приятные воспоминания", - написал Габулов в Инстаграме.

До "Брюгге" Габулов защищал цвета "Моздока", "Динамо", "Алании", ЦСКА, "Кубани", "Амкара", "Анжи" и тульского "Арсенала". В составе сборной России он провел 10 игр, пропустил 6 голов, завоевал в ее составе бронзу Евро-2008, а также входил в заявку на домашний чемпионат мира-2018, где россияне добрались до четвертьфинала.