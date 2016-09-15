Футбольный союз ДНР включен в состав ConIFA

Футбольный союз Донецкой народной республики (ДНР) включен в состав Конфедерации независимых футбольных ассоциаций (ConIFA), информирует пресс-служба организации. ConIFA была создана в 2013 году и объединяет команды стран, не входящих в состав Международной федерации футбола, а также политических союзов и национальных диаспор. В 2014 году организация провела первый чемпионат мира, который завершился победой сборной графства Ницца. В настоящее время в составе ConIFA более 40 сборных.