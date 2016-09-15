20:47 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Футбольный союз ДНР включен в состав ConIFA

0
0
0
3

Футбольный союз Донецкой народной республики (ДНР) включен в состав Конфедерации независимых футбольных ассоциаций (ConIFA), информирует пресс-служба организации. ConIFA была создана в 2013 году и объединяет команды стран, не входящих в состав Международной федерации футбола, а также политических союзов и национальных диаспор. В 2014 году организация провела первый чемпионат мира, который завершился победой сборной графства Ницца. В настоящее время в составе ConIFA более 40 сборных.

0
0
0

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Можейко

надо и нашим в этот союз

21:17

Можейко

надо и нашим туда заявляться

21:17

ki

" мы построим свое казино, с блекджеком и шлюхами..."

21:12

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ