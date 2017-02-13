Футбольный болельщик был застрелен рядом с Олимпийским стадионом Рио

Бразильская полиция расследует убийство футбольного болельщика рядом с Олимпийским стадионом Рио-де-Жанейро. Как сообщает AFP, перед дерби между "Фламенго" и "Ботафого" рядом с ареной произошла перестрелка. В результате инцидента семь человек были ранены, а 28-летний Диегу Силва дос Сантос умер в больнице после ранения в грудь. По данным полиции, стреляли неизвестные из проезжавшего мимо автомобиля.

Представители клубов обеспокоены недостаточным обеспечением безопасности. Один из полицейских на условиях анонимности рассказал, что обычно на таких матчах дежурят до 180 агентов, тогда как на этот раз их было 52, а на инцидент отреагировали всего двое.