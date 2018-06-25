10:36 | Футбол — "Пас из-за границы"

Футбольная лихорадка охватила даже животных! В Австралии во время матча на поле выскочил кенгуру


В матче австралийской лиги между "Белконнен Юнайтед" и "Канберра" (0:3) во втором тайме на поле выскочил кенгуру. 

Животное проскакало перед трибунами, выпрыгнуло на поле и улеглось в штрафной площади одной из команд. Сначала игроки пытались прогнать кенгуру самостоятельно и несильно пинали в него мячи. Однако зверь оказался способным - оба удара он отбил, после чего на время ускакал за пределы поля, но, когда игра возобновилась, вновь вернулся на газон. 

Тут в дело вступила "тяжелая артиллерия": за кенгуру поехал пикап. Зверь понял, что ему здесь не рады и покинул поле навсегда. 

 

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