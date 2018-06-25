Футбольная лихорадка охватила даже животных! В Австралии во время матча на поле выскочил кенгуру

В матче австралийской лиги между "Белконнен Юнайтед" и "Канберра" (0:3) во втором тайме на поле выскочил кенгуру.

Животное проскакало перед трибунами, выпрыгнуло на поле и улеглось в штрафной площади одной из команд. Сначала игроки пытались прогнать кенгуру самостоятельно и несильно пинали в него мячи. Однако зверь оказался способным - оба удара он отбил, после чего на время ускакал за пределы поля, но, когда игра возобновилась, вновь вернулся на газон.

Тут в дело вступила "тяжелая артиллерия": за кенгуру поехал пикап. Зверь понял, что ему здесь не рады и покинул поле навсегда.