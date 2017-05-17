Футбольная ассоциация Китая проводит расследование по поводу нападения Халка на тренера соперника

Футбольная ассоциация Китая начала расследование предполагаемого нападения форварда "Шанхай Шанган" Халка на тренера соперника. Инцидент произошел 6 мая, после чего стороны подтвердили конфликт, однако не нашлось доказательств нападения бразильца на ассистента главного тренера "Гуйчжоу Чжичэн" Ю Мина. Как сообщает Sky Sports, футбольная ассоциация все же открыла официально дело по жалобе "Гуанчжоу Чжичэн".

В пресс-службе ассоциации подчеркнули, что не потерпят подобного поведения, от кого бы оно ни исходило.