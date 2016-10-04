Футболисты в Зимбабве устроили забастовку из-за двухгодичной задержки зарплаты

Футболисты зимбабвийского клуба "Хванге" сегодня устроили забастовку из-за постоянных задержек зарплаты. Некоторые из них не видели денег почти два года, сообщает fifpro.org.

В 2015 году каждый из игроков команды получил не более 500 долларов, тогда как минимальная зарплата футболиста "Хванге" составляет 3600 долларов. В этом году руководство клуба выплатило футболистам по 200 долларов. Кроме того, за два года футболисты должны были получить 2750 долларов призовых. Выплачено всего было 250 долларов каждому.

Ранее игроки не придавали этот случай огласке из-за того, что менеджеры "Хванге" обещали выселить их из квартир, которые принадлежат клубу.