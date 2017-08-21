Футболисты румынского "Ювентуса" чуть не подрались из-за незабитого пенальти. Видео

Полузащитник румынского "Ювентуса" Георге Калинтару в матче 7-го тура чемпионата Румынии против "Стяуа" при счете 1:2 на последних минутах не забил пенальти. Футболист попытался исполнить удар в стиле Паненки, но голкипер "Стяуа" прочитал затею соперника и спокойно забрал мяч в руки.

После этого вице-капитан "Ювентуса" Валентин Барбулеску набросился с претензиями на Калинтару и толкнул его. Барбулеску был настроен продолжить выяснения отношений, но товарищи по команде оттащили футболистов друг от друга.