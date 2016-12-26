Футболисты из Уганды погибли в результате переворота судна на озере

Футбольная команда из Уганды перевернулась на судне во время путешествия по озеру Альберт на границе с ДР Конго. Как сообщает AFP, на судне находились 30 человек, большая часть которых представляли команду, которая плыла на товарищеский матч. По данным источника, местная полиция подтвердила, что все 30 человек утонули. Однако в местных СМИ появляется различная информация на этот счет. Некоторые издания утверждают, что 15 человек спасены.

Это не первая подобная трагедия на озере Альберт. В 2010 году погибли 70 человек после переворота судна, в 2004 году авария на лодке привела к гибели 45 человек.