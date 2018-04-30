16:27 | Футбол — "Пас из-за границы"

Футболист чилийского клуба кинул стол в болельщиков

Себастьян АБРЕУ. Фото twitter.com
Себастьян АБРЕУ. Фото twitter.com
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Форвард "Аудакс Итальяно" Себастьян Абреу швырнул стол в освиставших его болельщиков, сообщает Infobae.com. Инцидент произошел после матча 11-го тура чемпионата Чили с "Депортес Антофагаста" (0:0).

После окончания матча болельщики, недовольные игрой команды, начали освистывать футболистов. В ответ Абреу подхватил стоящий около поля стол и бросил его в толпу.

Отметим, что в 11 турах чемпионата "Аудакс Итальяно" выиграл лишь один раз и занимает последнюю строчку в таблице. Абреу - рекордсмен пор количеству клубов, чилийская команда – 26-я в его карьере. 

 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Мужик. Как бы только не убили героя после этого. Здоровья ему)

16:44

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