Футболист чилийского клуба кинул стол в болельщиков

Форвард "Аудакс Итальяно" Себастьян Абреу швырнул стол в освиставших его болельщиков, сообщает Infobae.com. Инцидент произошел после матча 11-го тура чемпионата Чили с "Депортес Антофагаста" (0:0).
После окончания матча болельщики, недовольные игрой команды, начали освистывать футболистов. В ответ Абреу подхватил стоящий около поля стол и бросил его в толпу.
Audax Italiano está muy cerca de la zona de descenso, los hinchas se la agarraron con Abreu y el loco les revoleó una mesa. #FútbolChileno 🇨🇱 pic.twitter.com/6npDhPenX6– En Una Baldosa (@enunabaldosa) 29 апреля 2018 г.
Отметим, что в 11 турах чемпионата "Аудакс Итальяно" выиграл лишь один раз и занимает последнюю строчку в таблице. Абреу - рекордсмен пор количеству клубов, чилийская команда – 26-я в его карьере.
баламошка
Мужик. Как бы только не убили героя после этого. Здоровья ему)
16:44