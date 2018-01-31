Футболист был зарезан, защищая девушку

Турецкий игрок "Едикулеспора" Юнус Эмре Изол был зарезан после того, как со своими друзьями попытался заступиться за девушку, информирует The Sun. Молодые люди увидели, как она, пытаясь сесть в такси, подверглась нападению со стороны мужчины. Завязалась потасовка, в результате которой Юнус Эмре Изол получил два удара ножом в область сердца. Футболист позже скончался в больнице. Два его друга – Абдулхамит Акын и Уур Ташкын получили ранения.

Нападавшим оказался 38-летний Айхан А. Он получил ранение в руку и также был доставлен в больницу. Там его допросили сотрудники полиции. По его словам, он находился в состоянии алкогольного опьянения, а девушка, которая оказалась уроженкой Молдавии, украла у него телефон и хотела уехать в такси. Он попытался остановить ее, но на него напали Юнус Эмре Изол и его друзья.

Женщине в итоге удалось уехать. Инцидент был заснят на камеру видеонаблюдения, где четко видны все его участники. Абдулхамит Акын (один из друзей Изола) сказал полиции следующее: "Мужчина держал женщину за волосы. Он пырнул меня ножом, а затем я увидел, как он ударил ножом в сердце Изола. Позже мы пришли в больницу, однако он скончался буквально через две минуты".