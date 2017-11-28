Футболист бразильского клуба удален за то, что ткнул соперника пальцем в зад

Защитник "Понте Преты" Родригу был удален за неспортивное поведение в матче 37-го тура чемпионата Бразилии против "Витории" (2:3). На 20-й минуте он ткнул пальцам сопернику в зад. Судья показал футболисту красную карточку после подсказки резервного арбитра.

Отметим, что к моменту удаления "Понте-Прета" вела 2:0, однако в меньшинстве пропустила трижды. Встреча имела очень важное значение для обоих клубов. "Витория" благодаря победе ушла из зоны вылета, а вот "Понте-Прета", напротив, лишился шансов на сохранение места в серии A.