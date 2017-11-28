17:39 | Футбол — "Пас из-за границы"

Футболист бразильского клуба удален за то, что ткнул соперника пальцем в зад

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Защитник "Понте Преты" Родригу был удален за неспортивное поведение в матче 37-го тура чемпионата Бразилии против "Витории" (2:3). На 20-й минуте он ткнул пальцам сопернику в зад. Судья показал футболисту красную карточку после подсказки резервного арбитра.

Отметим, что к моменту удаления "Понте-Прета" вела 2:0, однако в меньшинстве пропустила трижды. Встреча имела очень важное значение для обоих клубов. "Витория" благодаря победе ушла из зоны вылета, а вот "Понте-Прета", напротив, лишился шансов на сохранение места в серии A.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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П_о_в_а_р

Сексуальное домогательство так то. У ткнутого в зад психологическая травма.

17:44