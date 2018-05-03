Фрэнк Лэмпард: "Я уверен, что Джеррард добьется успеха как тренер"

Бывший полузащитник "Челси" Фрэнк Лэмпард выразил уверенность, что экс-капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард будет отличным тренером. Ранее стало известно, что Джеррард может стать новым наставником "Рейнджерс".

– Я уверен, что Джеррард добьется успеха. Я знаю его долгое время и могу сказать, что у него отличное понимание игры, – приводит Sky Sports слова Лэмпарда. – Его объем знаний о футболе и умение анализировать впечатляет. Он станет отличным приобретением для любого клуба.

Джеррард начал тренерскую карьеру в 2017 году в академии "Ливерпуля". В сентябре этого же года он возглавил юношескую команду "красных". Под его руководством ливерпульцы пробились в 1/4 финала юношеской Лиги УЕФА, где уступили сверстникам из "Манчестер Сити" (1:1, 2:3 пен).