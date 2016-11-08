Фрэнк Лэмпард: "Я очарован Дональдом Трампом"

Английский полузащитник "Нью-Йорк Сити" Фрэнк Лэмпард высоко оценил кандидата на пост президента США Дональда Трампа. Сегодня в Штатах проходят выборы главы государства. По мнению Лэмпарда, Трамп прививает интерес к политике у молодежи.

- Я регулярно смотрю передачи, освещающие выборы. Это увлекательный материал, - цитирует Daily Standart Лэмпарда. - Он демонстрирует различия между нами и США.

Меня вдохновляет то, что мои дочери говорят об этом дома и в Лондоне. Они говорят о Дональде Трампе. Если дети становятся заинтересованными, обсуждают политику в своей школе, это очень хорошо. Я очарован Трампом. Это очень интересный персонаж. Можно его любить или ненавидеть, но он заставляет о себе говорить.