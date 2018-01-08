Франк Рибери: "В 2013 году Роналду украл у меня "Золотой мяч"

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери считает, что был близок к получению "Золотого мяча" в 2013 году. По словам француза, тогдашний победитель Криштиану Роналду получил приз незаслуженно.

– Похоже, что тогда у меня украли "Золотой мяч", – цитирует Goal Рибери. – Это непостижимо. Я выиграл в том году все трофеи, не мог бы добиться большего. И это было несправедливо. Меня не поддержала моя страна. Я видел своими глазами, как французы говорили, что победить должен Роналду. Неужели португальцы хотят победы Рибери или Месси? Конечно, нет.

Это тянется с 2010 года. Тогда им нужен был козел отпущения. Во Франции все посчитали, что проблема во мне. Я не могу забыть поступков некоторых французских СМИ. Этот шрам останется со мной.