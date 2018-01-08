Франк Рибери: "В 2013 году Роналду украл у меня "Золотой мяч"

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери считает, что был близок к получению "Золотого мяча" в 2013 году. По словам француза, тогдашний победитель Криштиану Роналду получил приз незаслуженно.
– Похоже, что тогда у меня украли "Золотой мяч", – цитирует Goal Рибери. – Это непостижимо. Я выиграл в том году все трофеи, не мог бы добиться большего. И это было несправедливо. Меня не поддержала моя страна. Я видел своими глазами, как французы говорили, что победить должен Роналду. Неужели португальцы хотят победы Рибери или Месси? Конечно, нет.
Это тянется с 2010 года. Тогда им нужен был козел отпущения. Во Франции все посчитали, что проблема во мне. Я не могу забыть поступков некоторых французских СМИ. Этот шрам останется со мной.
Berkut-7
В тот год Рибери реально заслуживал золотой мяч , но из-за бизнеса его отдали Роналду, чтобы подогреть соревнование Роналду -Мессии
23:49 8 января
Panuchi
а в 2010 у робена украл месси 1-1
23:03 8 января
Slim Taller
"Меня не поддержала моя страна,а украл Роналду". Он не только с виду тупой, этот Квазимодо.
18:08 8 января