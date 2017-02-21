Франк де Бур: "Аякс" не в состоянии подписывать молодых российских игроков из-за их зарплат"

Бывший главный тренер "Аякса" Франк де Бур считает, что в амстердамском клубе не будет российских молодых игроков из-за высоких зарплат в России. Также он рассказал, почему в 2011 году "Аякс" подписал контракт с 31-летним Дмитрием Булыкиным.

- В 2011 году "Аяксу" нужно было найти два разных типа нападающих, - цитируют "Известия" де Бура. - Конечно, он не был идеальным форвардом для "Аякса". Но он мог привнести что-то новое – у него была хорошая физическая форма, он мог в одиночку изменить ход встречи. Не всегда следует брать в команду похожих друг на друга нападающих. Булыкин мог подстраиваться под любую игру и делал это прекрасно. Мы стали чемпионами, потому что он забил несколько важных голов. Он был очень важной частью команды.

– Кто-то еще из российских футболистов мог оказаться в вашей команде?

– Нет, это очень сложно, поскольку "Аякс" обычно покупает молодых игроков. Многие приезжают из Дании, Чехии, Венгрии. Думаю, у нас не так много скаутов в России, чтобы найти того, кто нам нужен. Также мы не можем предложить 20-летним мальчикам деньги, которые им готовы платить в России. Это не наш рынок, тут мы не в состоянии конкурировать.