France Football прекратил сотрудничество с ФИФА по вручению "Золотого мяча"

ФИФА и журнал France Football завершили сотрудничество по вручению "Золотого мяча", сообщает официальный сайт издания. Партнерство было заключено сроком на 5 лет в 2010 году. Журнал определял лучшего игрока года с 1956 по 2009 год путем голосования журналистов. С 2010 года выручением приза занимается ФИФА, в выборах принимают участие не только представители СМИ, но и капитаны и главные тренеры сборных всех стран.

Ранее сообщалось, что "Золотой мяч" может снова вернуться France Football, а ФИФА возродит награду лучшему игроку года, вручавшуюся с 1991 по 2009 год ("Бриллиантовый мяч").