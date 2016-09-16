14:00 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

France Football прекратил сотрудничество с ФИФА по вручению "Золотого мяча"

0
0
0

ФИФА и журнал France Football завершили сотрудничество по вручению "Золотого мяча", сообщает официальный сайт издания. Партнерство было заключено сроком на 5 лет в 2010 году. Журнал определял лучшего игрока года с 1956 по 2009 год путем голосования журналистов. С 2010 года выручением приза занимается ФИФА, в выборах принимают участие не только представители СМИ, но и капитаны и главные тренеры сборных всех стран. 

Ранее сообщалось, что "Золотой мяч" может снова вернуться France Football, а ФИФА возродит награду лучшему игроку года, вручавшуюся с 1991 по 2009 год ("Бриллиантовый мяч").

0
0
0

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ