France Football опубликует список претендентов на "Золотой мяч" 25 октября

Журнал France Football опубликует список из 30 претендентов на "Золотой мяч"-2016 25 октября, утверждает El Mundo Deportivo. Как сообщалось ране, с этого года обладатель трофея будет вновь выбираться голосованием журналистов, как было до 2009 года включительно. С 2010 по 2015 год приз вручала ФИФА, победители определялись голосованием не только представителей СМИ, но и капитанов и главных тренеров всех сборных мира. Кроме того, ФИФА после подсчета голосов называла тройку лидеров, а победитель получал трофей на торжественной церемонии. С этого года тройка лидеров заранее называться не будет.