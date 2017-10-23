Фото дня: звездное селфи команды года FIFPro

Ведущий церемонии вручения премии ФИФА The Best Идрис Эльба сделал селфи с футболистами команды года по версии FIFPro.

Напомним, что символическая сборная-2017 по версии FIFPro выглядит следующим образом: Джанлуиджи Буффон ("Ювентус") – Дани Алвес("Ювентус"/"ПСЖ"), Леонардо Бонуччи ("Ювентус"/"Милан"), Серхио Рамос, Марселу – Лука Модрич, Тони Кроос (все – "Реал"), Андрес Иньеста – Лионель Месси (оба – "Барселона"), Криштиану Роналду("Реал"), Неймар ("Барселона"/"ПСЖ").

Онлайн-трансляция церемонии вручения премий ФИФА The Best