23:24 | Футбол — "Пас из-за границы"

Фото дня: звездное селфи команды года FIFPro


Ведущий церемонии вручения премии ФИФА The Best Идрис Эльба сделал селфи с футболистами команды года по версии FIFPro. 

Напомним, что символическая сборная-2017 по версии FIFPro выглядит следующим образомДжанлуиджи Буффон ("Ювентус") – Дани Алвес("Ювентус"/"ПСЖ"), Леонардо Бонуччи ("Ювентус"/"Милан"), Серхио РамосМарселу – Лука МодричТони Кроос (все – "Реал"), Андрес Иньеста – Лионель Месси (оба – "Барселона"), Криштиану Роналду("Реал"), Неймар ("Барселона"/"ПСЖ").

Онлайн-трансляция церемонии вручения премий ФИФА The Best

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