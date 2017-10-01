Форвард "Хьюстона" отпраздновал гол в маске "Черной пантеры". Видео

Нападающий "Хьюстона" Альберт Элис после гола в матче чемпионата MLS протв "Миннесоты" (2:1) отпраздновал взятие ворот экстравагантным образом. Форвард, для которого этот гол стал 10-м в сезоне, надел маску персонажа серии комиксов о Черной пантере, короле африканской страны-супергерое.

После этого мяча официальный аккаунт "Хьюстона" в Твиттере был переименован в "Пантер Ваканды" (вымышленное государство, королем которого является главный герой комиксов. - Прим. "СЭ").

Фильм "Черная пантера" выйдет на экраны в феврале 2018 года.