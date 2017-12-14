Форвард "Црвены Звезды": "Переход в другой клуб? Я футболист, а не менеджер"

Нападающий "Црвены Звезды" Ричмонд Боаки после матча против "Партизана" (1:1) отметил, что ему нравится выступать за сербский клуб. Кроме того, он рассказал о возможном переходе в другую команду во время зимнего трансферного окна.

– Я благодарен Бога за результаты, которых мы достигли, – цитирует "Спортски Журнал" Боаки. – Мы действительно хотели победить. У нас действительно отличная команда, и выходить на поле с такими игроками – это фантастическое ощущение.

Все наши результаты – это плод совместной работы. Я ценю то, что есть у меня здесь, в "Црвене Звезде". Переход в другой клуб? Я не знаю, что произойдет зимой, я футболист, а не менеджер. Я подожду, посмотрю, что ждет в будущем. Мы увидим, что Бог приготовил для меня.

Ранее сообщалось о том, что Боаки может перейти в ЦСКА. Скауты армейцев присутствовали на матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы против "Кельна" (1:0), чтобы понаблюдать за игрой 24-летнего ганца. Футболист провел 13 матчей в европейском турнире и забил 8 голов.

Напомним, "Црвена Звезда" является соперником ЦСКА по 1/16 финала Лиги Европы.