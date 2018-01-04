Форлан продолжит карьеру в Гонконге

Бывший нападающий сборной Уругвая Диего Форлан подписал контракт "Китчи", информирует официальный сайт клуба из Гонконга. 38-летний нападающий присоединится к команде 10 января. "Китчи" после 8 туров лидирует в чемпионате Гонконга.

Напомним, что Форлан ранее мог перейти в уругвайский "Пеньяроль", однако сделка сорвалась, потому что руководство клуба не смогло удовлетворить финансовые требования футболиста. Форлан уже выступал за "Пеньяроль" в сезоне-2015/16 и стал тогда чемпионом Уругвая. Последний год футболист находился в статусе свободного агента.