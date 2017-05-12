Football Leaks: Лавесси получает в Китае 50 миллионов евро в год

По информации хакеров из Football Leaks, нападающий "Хэбэя" Эсекиэль Лавесси является самым высокооплачиваемым игроком в мире. В неделю 32-летний форвард получает около 950 тысяч евро. В год аргентинец зарабатывает примерно 50 миллионов евро.

Напомним, что Лавесси перешел из "ПСЖ" в "Хэбэй" в феврале 2016 года. Тогда французские СМИ сообщали, что его зарплата составит 13 миллионов евро в год. За свою карьеру в Китае нападающий принял участие в 16 матчах, отметившись тремя голами.