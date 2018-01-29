"Фламенго" подписал контракт с 38-летним Жулиу Сезаром

Бывший вратарь сборной Бразилии Жулиу Сезар, известный по выступлениям за "Интер", подписал контракт со "Фламенго", сообщает официальный сайт клуба. Финансовые условия сделки и срок контракта не разглашаются.

По информации Football Italia, соглашение между 38-летним голкипером и "стервятниками" заключено сроком на 3 месяца, по истечении которых Сезар объявит о завершении карьеры. Отмечается, что он будет играть за "символическую зарплату".

Напомним, "Фламенго" - родной клуб вратаря. Он выступал за эту команду с 1997 по 2005 год, после чего подписал контракт с "Интером". С составе миланцев голкипер завоевал 13 титулов, включая кубок Лиги чемпионов. После ухода из итальянской команды он играл за КПР, "Торонто" и "Бенфику".