Финансовая прокуратура Франции начала расследование по поводу уклонения игроков от уплаты налогов

Французская финансовая прокуратура открыла предварительное расследование возможного отмывания денег и уклонения от уплаты налогов, в которых обвиняются футбольные звезды в статьях Football Leaks, сообщает Reuters. В начале этого месяца группа из 12 европейских новостных агентств начала публиковать результаты исследований финансовых документов, и в СМИ появилась информация о том, что некоторые официальные суммы трансферов, агентские выплаты и контракты многих известных игроков не соответствуют действительности. В материалах Football Leaks были обвинены в уклонении от налогов такие известные футболисты, как Неймар, Гарет Бэйл, Криштиану Роналду, Хамес Родригес и многие другие.

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