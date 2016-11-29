Южноамериканская футбольная конфедерация (КОНМЕБОЛ) на официальном сайте объявила, что финал Южноамериканского кубка отложен на неопределенный срок. В заявлении говорится, что причиной такого решения стала авиакатастрофа с участием одного из финалистов – бразильского клуба "Шапекоэнсе". Самолет с бразильской командой разбился на подлете к колумбийскому Медельину, где в финальном матче турнира "Шапокоэнсе" должен был сыграть с местным "Атлетико Насьональ".

Президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес уже отправился в Медельин, чтобы лично выяснить обстоятельства катастрофы.