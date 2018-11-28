Финал Кубка Либертадорес может пройти в Катаре

Ответный матч финала Кубка Либертадорес между "Ривер Плейтом" и "Бока Хуниорс"​ может пройти в Дохе, сообщает TyC Sports. Альтернативным вариантом является столица Парагвая Асунсьон. Ранее стало известно, что игра пройдет 8 или 9 декабря за пределами Аргентины.

Напомним, первая игра финала Кубка Либертадорес, состоявшаяся 11 ноября, завершилась со счетом 2:2. Ответный матч должен был пройти 24 ноября. Встреча не состоялась из-за того, что фанаты "Ривер Плейта" забросали камнями автобус с игроками "Бока Хуниорс", в результате чего пострадали несколько футболистов. Она была перенесена на неопределенную дату.