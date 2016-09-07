Филлип Коку: "Зинченко надо постараться, чтобы попасть в стартовый состав ПСВ"

Главный тренер ПСВ Филлип Коку подчеркнул, что полузащитнику "Манчестер Сити", перешедшему в ПСВ на правах аренды, не будет просто попасть в стартовый состав команды. В минувшем сезоне Зинченко выступал в "Уфе".

– Зинченко подходит ПСВ, но ему нужно время, чтобы привыкнуть к команде, – приводит Voetbal International слова Коку. – Ему нужно будет постараться, чтобы завоевать место в стартовом составе. По новым правилам Лиги чемпионов большее количество футболистов может находиться на скамейке запасных, для него это плюс. Когда постоянно находишься рядом с партнерами по команде, процесс адаптации проходит быстрее.