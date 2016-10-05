Филипе Луис: "У сборной Бразилии отличный состав"

Защитник сборной Бразилии Филипе Луис уверен, что его команда находится на правильном пути для возвращения на лидирующие позиции в мировом футболе. По его мнению, первой задачей бразильцев является попадание на чемпионат мира-2018.

- Игроки сборной Бразилии вернули себе чувство, что могут выиграть все матчи, - цитирует Goal Луиса. - У меня есть ощущение, что у нас отличная команда. Соперники вновь нас уважают, и это то, чего мы достигли через победы. Тем не менее, мы многое еще можем улучшить и нужно продолжать расти. Первая цель - побороться за выход на чемпионат мира.